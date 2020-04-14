підписатися на розсилку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 квітня 2020, вівторок, 13:54 10
Верховна Рада і партії 2020-04-14T14:30:02+03:00
Українські Новини
Яким депутатам дозволили працювати з дому

Яким депутатам дозволили працювати з дому

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, віддалена робота, Коронавірус у Раді
Верховна Рада
Верховна Рада

У той час, як у 8 депутатів підтвердили коронавірус, Апарат Верховної Ради надав 76 співробітникам старше 60 років можливість працювати віддалено.

Про це йдеться у відповіді апарату на запит Українських Новин.

"В Апараті Верховної Ради налічується 76 співробітників старше 60 років", - йдеться у ньому.

При цьому, з метою дотримання прийнятої Кабінетом Міністрів постанови про обов'язкову самоізоляцію людей старше 60 років, апарат надав таким співробітникам можливість віддаленої роботи, крім тих, хто задіяний у заходах, пов'язаних з недопущенням розповсюдження коронавирусноъ інфекції і залучаються до виконання зобов'язань в апараті в період карантину.

Крім цього, згідно відповіді, в парламенті налічується 20 депутатів старших за 60, та відповідно до постанови Ради від 30 березня, парламент на час карантину працює в режимі засідань комітетів, а комітети, в свою чергу, можуть проводити свої засідання в режимі відеоконференцій.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, серед депутатів старше 60 років депутати від "Батьківщини" Григорій Немиря та Сергій Тарута, депутат "Європейської солідарності Мустафа Джемілєв, співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабинович, депутати Опозиційної платформи" Віктор Медведчук, Василь Німченко, Михайло Макаренко, Юлій Іоффе та Григорій Суркіс.

При цьому з моменту введення карантину Рада провела 6 позачергових пленарних засідань, на яких більшість з депутатів старше 60 років, були присутні.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися.

Пізніше уточнив, що вимога самоізоляції для людей старше 60 років не стосується держслужбовців, депутатів, суддів і військовослужбовців.

Більше новин про: Верховна Рада віддалена робота Коронавірус у Раді

У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС
Новини
На ліквідацію наслідків пожеж у Чорнобильській зоні Кабмін виділив 44, 8 млн гривень 15:07
Рада скоротила фінансування місцевих виборів у 2020 на 1 млрд гривень 14:57
НБУ продовжує зміцнювати гривню. Курс гривні на 15 квітня 14:50
Для забезпечення нацбезпеки необхідно налагодити виробництво життєво важливих субстанцій, - "Фармак" 14:40
У Франції ізолювали весь екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" через спалах коронавірусу 14:39
більше новин
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Майже 60% киян задоволені роботою Кличка під час епідемії коронавірусу, – "Рейтинг" 11:56
В "Укрлендфармінг" 60% посівних площ в цьому сезоні займає кукурудза 13:59
Тищенко може завалити всі напрацювання "Слуги народу" у Києві, – політолог 10:07
Шахов звинуватив владу у репресіях проти "Нашого краю" 09:45
більше новин
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020 15:05
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
Пожежа в Чорнобилі. Фото: Держнс
Відео дня: масштабна пожежа дісталася до Прип'яті та ЧАЕС 21:48
У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу 18:46
більше новин
Пожежа в Чорнобильській зоні поширилась на територію чотирьох лісництв
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok