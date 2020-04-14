Яким депутатам дозволили працювати з дому

У той час, як у 8 депутатів підтвердили коронавірус, Апарат Верховної Ради надав 76 співробітникам старше 60 років можливість працювати віддалено.

Про це йдеться у відповіді апарату на запит Українських Новин.



"В Апараті Верховної Ради налічується 76 співробітників старше 60 років", - йдеться у ньому.



При цьому, з метою дотримання прийнятої Кабінетом Міністрів постанови про обов'язкову самоізоляцію людей старше 60 років, апарат надав таким співробітникам можливість віддаленої роботи, крім тих, хто задіяний у заходах, пов'язаних з недопущенням розповсюдження коронавирусноъ інфекції і залучаються до виконання зобов'язань в апараті в період карантину.



Крім цього, згідно відповіді, в парламенті налічується 20 депутатів старших за 60, та відповідно до постанови Ради від 30 березня, парламент на час карантину працює в режимі засідань комітетів, а комітети, в свою чергу, можуть проводити свої засідання в режимі відеоконференцій.



Згідно з інформацією на сайті парламенту, серед депутатів старше 60 років депутати від "Батьківщини" Григорій Немиря та Сергій Тарута, депутат "Європейської солідарності Мустафа Джемілєв, співголови фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабинович, депутати Опозиційної платформи" Віктор Медведчук, Василь Німченко, Михайло Макаренко, Юлій Іоффе та Григорій Суркіс.



При цьому з моменту введення карантину Рада провела 6 позачергових пленарних засідань, на яких більшість з депутатів старше 60 років, були присутні.



Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня Кабмін зобов'язав громадян старше 60 років самоізолюватися.



Пізніше уточнив, що вимога самоізоляції для людей старше 60 років не стосується держслужбовців, депутатів, суддів і військовослужбовців.