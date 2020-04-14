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14 квітня 2020, вівторок, 11:20 13
Верховна Рада і партії 2020-04-14T12:15:01+03:00
Українські Новини
Рада урізала фінансування Міносвіти майже на 2 млрд гривень

Рада урізала фінансування Міносвіти майже на 2 млрд гривень

Анна Рудык
Верховна Рада, фінансування, Міносвіти, Держбюджет-2020
Міносвіти
Міносвіти

Верховна Рада скоротила фінансування Міністерства освіти і науки на 1,9 млрд гривень з 44,6 млрд гривень до 42,8 млрд гривень і освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 3,1 млрд гривень з 87 млрд гривень до 83,9 млрд.

За прийняття законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

При цьому головним чином скорочено фінансування апарату міністерства – на 1 864,2 млрд гривень з 44 461,4 млн гривень до 42 594,2 млн гривень.

У тому числі повністю зняті 500 млн гривень витрат на Фонд Президента щодо підтримки освіти, науки і спорту, 250 млн гривень - на Фонд розвитку закладів вищої освіти, 400 млн гривень - на підтримку пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок у закладах вищої освіти.

З 525,5 млн гривень до 300 млн гривень скорочено видатки на діяльність Національного фонду досліджень, грантову підтримку наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

Крім того, на 1,6 млрд гривень з 3,8 до 2,2 млрд гривень скорочена субвенція на поліпшення соцзахисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, на 1 млрд гривень з 3,5 до 2,5 млрд гривень – субвенція на програму "Здатна школа для кращих результатів", на 361 млн гривень з 1,4 до 1,06 млрд гривень - субвенція на забезпечення якісного, сучасного і доступного загальної середньої освіти «Нова українська школа», на 159 млн гривень з 259 до 100 млн гривень - субвенція на створення науково-практичних центрів сучасного професійної (професійно-технічної) освіти.

Як повідомляли Українські Новини, Рада урізала фінансування субсидій.

Також на позачерговому засіданні в понеділок Рада скоротила доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень до 975,8 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,4 млрд.

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