Фінансування Мінсоцполітики збільшили, але сокралити витрати на виплату деяких видів допомоги і компенсацій

Верховна Рада збільшила фінансування Міністерства соціальної політики на 19,5 млрд гривень з 293,4 до 312,9 млрд гривень і скоротила фінансування субсидій.

За прийняття законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

При цьому витрати на апарат міністерства скоротилися на 9,8 млрд гривень з 119 до 109,2 млрд гривень, витрати на виплату деяких видів допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення скоротилися на 1,3 млрд гривень з 62,6 до 61,3 млрд гривень, витрати на виплату пільг та житлових субсидій громадянам скоротили на 8,2 млрд гривень з 47,6 до 39,3 млрд гривень.

При цьому фінансування Пенсійного фонду збільшено на 29,7 млрд гривень з 172,6 до 202,3 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, на позачерговому засіданні в понеділок Рада скоротила доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень до 975,8 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,4 млрд.

При цьому Рада створила у державному бюджеті на 2020 рік фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень, у тому числі 10 млрд гривень передбачено Мінсоцполітиці на програму фінансування пенсій, надбавок, підвищень до пенсій та дефіциту коштів Пенсійного фонду, 0,6 млрд гривень на програму виплати допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг деяким категоріям населення.