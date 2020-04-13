У Луганську бойовики розстріляли цілу родину українців. Прокуратура відкрила справу

За фактом умисного вбивства 4 українських громадян представниками незаконних російських збройних формувань Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

За даними слідства, в серпні 2014 року озброєні чоловіки проникли на територію приватного домоволодіння в окупованому селі Переможне Лутугинського району неподалік злітної смуги Луганського аеропорту.

Зазначено, що господар будинку разом із дружиною працювали в аеропорту і допомагали українським військовим, зокрема, відвозили на передові позиції продукти, воду й ліки.

Наголошується, що бойовики розстріляли з вогнепальної зброї у власному дворі подружжя і їх сина з невісткою.

Будинок був розграбований, цінне майно і автомобіль вивезено.

Згідно з повідомленням, такі дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, що виразилося в жорстокому поводженні з мирним населенням, поєднаному з умисним вбивством, що прямо заборонено ст. 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

Зокрема дії інкримінуються ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання за вчинення злочину передбачає довічне позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 21 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 9 квітня, 1 український військовослужбовець загинув, 2 зазнали поранення.