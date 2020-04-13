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13 квітня 2020, понеділок, 15:29 15
Економіка 2020-04-13T16:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрспирт" не має наміру підвищувати ціни на вироблювані їм дезінфектори

"Укрспирт" не має наміру підвищувати ціни на вироблювані їм дезінфектори

Елизавета Кесельман
Укрспирт, Виробництво, Держпідприємство, дезінфекція
Спиртзавод.
Спиртзавод.

Державне підприємство "Укрспирт" не має наміру підвищувати ціни на дезінфікуючий засіб, який воно виробляє. Про це йдеться в повідомленні ДП, передають Українські Новини.

"Так, дезінфікуючий засіб міцністю 80% варто 35,37 гривні за літр, міцністю 90% - 42,45 гривні за літр. Ціна є постійною. Жодних підвищень на ціни не буде", - сказано в ньому з посиланням на слова виконуючого обов'язки голови ДП Сергія Блескуна.

Наголошується, що з 4 по 12 квітня "Укрспирт" відвантажив 1,4 млн літрів сировини для антисептиків виробникам.

Блескун підкреслив, що процес виробництва і відвантаження дезінфікуючого засобу контролює представник Податкової служби, який складає відповідний акт.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" буде виробляти сировину для антисептиків до травня.

30 березня Верховна Рада встановила нульову ставку акцизного податку на спирт для виробництва дезінфікуючих засобів до 31 травня 2020 року.

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