Від коронавірусу помер колишній головний рабин Ізраїлю

В Ізраїлі від коронавірусної інфекції у неділю, 12 квітня помер колишній головний рабин Ізраїлю Еліягу Бакши-Дорон. Йому було 79 років. Про це передає видання "Вести Ізраїль".

Хворобу у колишнього головного релігійного діяча країни виявили за п'ять днів до його смерті. Його відразу ж госпіталізували в медичний центр "Шаарей Цедек".

Еліягу Бакши-Дорон був головним ізраїльським рабином у період з 1993 до 2003 року. На його смерть відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, назвавши Бакши-Дорона теплим людиною, обдарованою релігійним вченням:

"Його місія полягала в мудрості, толерантності, а також любові до народу і країні", - заявив Нетаньяху.

Як повідомляє відомство, з початку спалаху в Ізраїлі нову коронавірусної інфекцією заразилися понад 11 тисяч осіб. 103 з них померли від ускладнень COVID-19, тоді як 1 627 пацієнтів одужали і виписалися з медустанови.

Як повідомляли "Українські Новини", у Ізраїлі заборонили святкувати масштабно Песах і закликали громадян країни провести песахальный седер лише в колі своєї сім'ї.

Крім того, коронавірус зафіксували у міністра охорони здоров'я Ізраїлю та його дружини.