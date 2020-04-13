Онлайн-продажі в США: коронавірус вніс серйозні корективи і накрутив реалізацію гантелей на 307%

Пандемія коронавирусу і оголошений у зв'язку з поширенням захворюваності у світі карантин, внесли серйозні зміни в структурі онлайн-торгівлі. Хоча реалізація товарів через інтернет має в кожній країні свої особливості. Як інформували Українські Новини, в березні, велика частина якого пройшла для переважної частини українців в режимі самоізоляції і карантину по домівках, наші співгромадяни найчастіше купували в інтернеті побутову хімію, спортінвентар для фітнесу, ігрові приставки і, як не дивно, велосипеди.

Так само вимушене домашнє проведення часу спровокувало, як повідомляло агентство, інтерес певної категорії наших співгромадян до міцних напоїв. Одна з найбільших алкогольних компаній "Баядера Груп" констатує, що за час карантину, який ввели з 11 березня, продажі горілки зросли на 4-5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Статистика проявила особливості "позамагазинної" торгівлі і в США. Як стверджують аналітики популярної в Америці платформи Yahoo.com, по мірі того, як штати і міста по всій країні продовжують вводити в дію накази про перебування громадян по домівках, американці вимушено переходять з робочих в домашні офіси. І з цими змінами працівники виявляють, що у них немає ресурсів, необхідних для ефективного і зручного віддаленого виконання своїх завдань.

Це, в свою чергу, викликає величезне зростання продажів на все, від веб-камер і моніторів до ноутбуків і принтерів в роздрібних мережах, включаючи Best Buy і Walmart. Таке збільшення настільки істотно, що продажі деяких пристроїв, таких як веб-камери і монітори, виросли більш ніж на 100% всього за кілька останніх тижнів.

"Ми називаємо цю ситуацію "застряглою вдома бульбашкою", - сказала віце-президент IDC з досліджень Хуан Лінн.

На думку дослідників процесів в інтернет-комерції, масштабний стрибок продажів не буде тривати вічно. Можливо, така динаміка вже досягла свого максимуму. Але продовження коронавірусної блокади може змусити споживачів визнати, що їм потрібно більше, ніж просто телефони в кишенях, щоб задовольнити всі технологічні потреби.

За словами представників інтернет-підрозділу популярної мережі Walmart, продажі в обчислювальному відділі рітейлера "трохи виросли". До них відносяться збільшення кількості реалізованих ноутбуків, планшетів і принтерів, хоча компанія не змогла надати подробиць про такий стрибок.

Згідно з дослідженням ринку NPD Group, продажі ноутбуків і настільних комп'ютерів в США виросли на 40%, а продажі клавіатур - на 64% за перші 3 тижні березня 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Продажі ПК-гарнітур і моніторів також виросли 134% і 138% відповідно. І, звичайно, продажі веб-камер зросли на 179%.

"Незалежно від того, чи працюєте ви або ж вчитеся вдома, потрібно високопродуктивне обладнання - і завдяки тому, що багато американців освоюють цю нову реальність, ми спостерігали історичне зростання продажів протягом перших двох тижнів березня", - заявив віце-президент NPD Group з технологій і мобільності Стівен Бейкер.

Цей стрибок в продажах ПК особливо разючий, оскільки індустрія перманентно стикалася з роками зниження продажів, за винятком скромного зростання в 2,7% в 2019 році.

У свою чергу, аналітичний портал visualcapitalist.com проаналізував "позабізнесовий" сегмент онлайн-торгівлі. Пандемія повністю змінила цей сектор. Тепер лідерами продажів є одноразові рукавички, попит на які за минулий місяць злетів на 670%, персональні хлібопічки - на 652% і кошти від кашлю - на 535%. Вимушена малорухливість звернула увагу американців на такий спортивний товар, як гантелі, потреба в яких, склала на 307% від попереднього місяця. Як і українці, жителі Штатів активно скуповували крупи, консерви, туалетний папір і їжу для домашніх вихованців. Ці товари увійшли в число 15 напрямків, які були найбільш запитуваними в США у березні. А найменшим попитом у покупців користувалися такі позиції, як валізи, чоловічі та жіночі сумки, плавки і купальники. У попередні роки, напередодні періоду літніх відпусток, ці товари були в традиційних лідерах.

Тим часом аналітики світу рітейлінгу задаються питанням: стабілізуються ці різкі зміни в поведінці споживачів після того, коли світ вийде з періоду пандемії, чи це наша нова норма?