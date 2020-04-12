Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС

Після того, 10 квітня б оевики знову відкрили вогонь з забороненого озброєння, б

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. 11 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120-мм і 82-мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичної групи "Схід" вчора зафіксували 3 обстріли з боку окупаційних військ.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 5 раз обстріляв українські позиції.

З початку поточної доби російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь поблизу Новотошківського.

Також за даними розвідки 11 квітня 7 найманців Росії зазнали поранення.

Крім того, після півночі російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру наші позиції поблизу села Тарамчук на Приазов'ї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавірусом серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики Міністерство оборони заперечує відмову від реформи Збройних сил в той час, як президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ.