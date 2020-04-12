підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
12 квітня 2020, неділя, 11:13 19
Силові структури 2020-04-12T14:30:02+03:00
Українські Новини
Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС

Бойовики застосували проти ЗСУ важку артилерію. Ситуація в зоні ООС

Ярина Вацяк
ООС, ЗСУ, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі

Після того, 10 квітня боевики знову відкрили вогонь з забороненого озброєння, бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 11 квітня, 3 українських військовослужбовців отримали поранення 

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. 11 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120-мм і 82-мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичної групи "Схід" вчора зафіксували 3 обстріли з боку окупаційних військ.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник 5 раз обстріляв українські позиції.

З початку поточної доби російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь поблизу Новотошківського.

Також за даними розвідки 11 квітня 7 найманців Росії зазнали поранення.

Крім того, після півночі російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру наші позиції поблизу села Тарамчук на Приазов'ї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавірусом серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики Міністерство оборони заперечує відмову від реформи Збройних сил в той час, як президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ.

Більше новин про: ООС ЗСУ війна на Донбасі обстріли в зоні ООС

Міноборони заперечує відмову від реформи Збройних ...
На Донбасі в бою поранені троє військових...
Загострення на Донбасі: загинув військовий, ще дво...
На Донбасі бойовики поранили українського військов...
В Україні підтвердили 2777 випадків коронавіруса, за добу померли 16 осіб
Кабмін пропонує скоротити доходи держбюджету-2020 на 119,7 млрд гривень
Новини
В Україні 18% померлих від коронавірусу не мали супутніх захворювань 13:50
Фінансування Інституту нацпам'яті хочуть скоротити на половину, мовного омбудсмена – на 9,4% 13:24
У доопрацьованому бюджеті не передумали урізати фінансування Культурного фонду та Інституту книги 12:39
Фінансування МОЗ у доопрацьованому бюджеті пропонують збільшити на 16,7% 12:30
У Києві коронавірусом захворів медик. Дані на 12 квітня 12:03
більше новин
Великдень вдома: де дивитися римо-католицькі великодні богослужіння 07:02
Шкільні відеоуроки знімають фахівці "Кварталу 95", "Мамахохотала", Patriot і каналів за гроші благодійників 14:09
Кількість смертей від коронавірусу в світі перевищила 100 тисяч. Дані на 11 квітня 08:19 Інфографіка
Коронавірус. Фото: freepik
В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих 09:41 Інфографіка
Чому у платіжках за тепло і воду буде окрема плата за обслуговування лічильника 06:30
більше новин
NAI Ukraine прогнозує підвищення попиту на складські приміщення в межах міста 20:55
Сильні заморозки знову вдарять по Україні: прогноз погоди на Вербну неділю 21:10
Великдень вдома: де дивитися римо-католицькі великодні богослужіння 07:02
Коронавірус. Фото: freepik
В Україні за добу 308 нових випадків коронавірусу. Всього вже більше 2,5 тис. інфікованих 09:41 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У світі кількість видужали від коронавіруса майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня 08:20
більше новин
У світі кількість видужали від коронавіруса майже в 4 рази більше, ніж померлих. Дані на 12 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok