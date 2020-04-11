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11 квітня 2020, субота, 20:21 8
Силові структури 2020-04-11T21:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі в бою поранені троє військових

На Донбасі в бою поранені троє військових

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, поранений український військовий, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР

Бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 11 квітня, 3 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"11 квітня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені "мінськими домовленостями" міномети і ствольну артилерію. З початку доби противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв українські позиції.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру поблизу Славного і Широкіно.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною, режим тиші дотримується.

Випадки захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовані.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня боевики знову відкрили вогонь з забороненого озброєння. Один військовий поранений.

Також у ВСУ підтвердили перше одужання від Covid-19. А 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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