В Житомирській області люди підпалили траву в 100 метрах від пожежі

У Житомирській області пожежники гасили пожежу в лісосмузі, коли поруч невідомі знову підпалили суху траву. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області в п'ятницю, 10 квітня.

"9 квітня о 13:36 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання сухої трави в селі Свитын Житомирського району. По прибуттю спеціалістів з'ясувалось, що вогонь від сухої трави з поля поширився на лісосмугу. Горіння відбувалося на загальній площі близько 1 га Спочатку рятувальники зосередили свої сили на відображення вогню від лісопосадки. О 14:11 пожежа була локалізована", - сказано в повідомленні.

Коли рятувальники поїхали на дозаправку водою, на відстані близько 100 м від місця пожежі невідомі знову підпалили траву.

"Відразу на місце події прибули лісники. Також через вітряну погоду вогонь підійшов до 3-м недобудованим дерев'яним будівлям. Керівник гасіння залучив на допомогу додаткові сили і засоби. Спільними зусиллями у 17:26 пожежу вдалося ліквідувати та не допустити перекидання полум'я на дерева та будівлі", - додали в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу з-за пожежі в Чорнобильській зоні. правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.