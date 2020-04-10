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10 квітня 2020, пʼятниця, 20:43 14
Політика 2020-04-10T22:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ зайнялася Миколаївською областю через відсутність зараження коронавірусом

СБУ зайнялася Миколаївською областю через відсутність зараження коронавірусом

Ольга Фандорина
СБУ, Миколаївська область, коронавірус в Україні, коронавірус в Миколаєві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Служба безпеки України перевіряє інформацію про службову недбалість чиновників Миколаївської обласної державної адміністрації при протидії поширенню коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливу службової недбалості посадових осіб Миколаївської обладміністрації щодо невжиття невідкладних заходів для забезпечення першочергових потреб регіону при протидії поширенню коронавирусной інфекції COVID-19", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, 27 березня на позачерговій сесії обласної ради було затверджено рішення про зміни до бюджету для придбання медичного обладнання та дезінфікуючих засобів.

Рішення передбачає надання регіональним закладам охорони здоров'я додаткового фінансування на суму 109 млн гривень.

Згідно з інформацією СБУ, чиновники Миколаївської обладміністрації в умовах поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів не вжили реальних заходів для виконання рішення облради.

На даний момент слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує Миколаївської області усунути порушення в алгоритмі тестування на коронавірусну інфекцію.

Раніше в Миколаєві, де не було жодного хворого коронавірусом, заявили про відразу 9 підозри на COVID-19.

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