Зеленський погодився, що за спалення трави потрібно збільшити штрафи

Президент Володимир Зеленський за посилення покарання за спалення сухостою.

Про це він заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я вітаю рішення про збільшення штрафу за спалення сухостою до 6 тисяч гривень. В той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - сказав він.

Він зазначив, що кількість пожеж в природних екосистемах України збільшилася на 30%.

Цілодобовим гасінням пожеж займається 3,5 тисячі працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс).

За його словами, пожежі в Україні видно навіть із супутників.

Як повідомляли Українські Новини, вірусолог, представник Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Наталія Кожан заявляє, що забруднене внаслідок частих масштабних пожеж повітря сприяє більш тяжкому перебігу захворювання у інфікованих коронавірусом громадян.

Як захиститися від коронавіруса:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса

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