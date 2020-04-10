Україні загрожує дефіцит корму для тварин, - ЄБА

В умовах посилених заходів карантину через пандемію коронавірусу, Європейська бізнес асоціація просить прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля розблокувати ринок кормів для тварин.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА, передають Українські Новини.

Це рішення ЄБА пояснює тим, що незабаром Україна може зіткнутися з нестачею кормів із-за відсутності рішення, яке визнало б систему реєстрації добавок ЄС в нашій країні.

"До недавніх пір в Україні діяла система реєстрації готових кормів (реєструвалася кожна рецептура готового продукту, який імпортований або виготовляється в Україні). Але, прийнятий в 2017 Закон "Про безпеку та гігієну кормів" запровадив нову систему реєстрації кормових добавок, не готових кормів. Тому, зараз готові корми можуть вироблятися або ввозиться в Україну тільки з використанням добавок, зареєстрованих у Державному реєстрі кормових добавок (якого на даний момент не створили)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, закон був підписаний Президентом України ще в 2018 році, також був передбачений перехідний період в 2 роки; за цей період жодних рішень не було прийнято.

Також в повідомленні говориться, що з-за відсутності реєстрації кормів ні один з нових видів корму не може потрапити на український ринок.

"Якщо ж питання не буде вирішено, може скластися ситуація, коли імпорт готових кормів в Україну буде повністю зупинений. Оскільки старі рецептури будуть зняті з виробництва, а нові, широко доступні споживачам у Європі, не зможуть бути ввезені в Україну. Для бюджету України це означатиме недоотримання багатомільйонних сум податків, які зараз виплачують, наприклад, такі світові лідери у виробництві кормів, як Mars, Nestle, RoyalCanin та інші. Тому Європейська бізнес асоціація звертається до Прем'єр-міністра України та Представництва ЄС в Україні з проханням надати сприяння у вирішенні даної ситуації", - повідомляє ЄБА.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес асоціація також повідомила, що ннеобхідно врегулювати кризу в паливно-енергетичному секторі і призначити міністра енергетики.

Тим часом за прогнозами ЄБА, ВВП може знизитися на 9% з-за продовження карантину.