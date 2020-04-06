Необходимо урегулировать кризис в топливно-энергетическом секторе и назначить министра энергетики, – ЕБА

Украинская власть должна назначить министра энергетики и защиты окружающей среды, который способен вывести энергетическую отрасль из кризиса.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В Ассоциации отметили, что в настоящее время в энергоотрасли Украины наблюдается ряд кризисных явлений, которые усугубятся из-за пандемии и карантинных мероприятий. В частности, они обратили внимание на незавершенность реформы рынка электроэнергии, импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси, что ставит под угрозу интеграцию Украины в ENTSO-E, кризис урегулирования ситуации по пересмотру "зеленого тарифа", финансовый дисбаланс ГП "Гарантированный покупатель" и отсутствие своевременных выплат по "зеленому тарифу", риски системных ограничений генерации из возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) без регуляторного предсказания компенсации за такие технические ограничения.

По их мнению, отсутствие в таких условиях профильного министра лишь усиливает кризисные явления в отрасли, что ставит под угрозу стабильность работы топливно-энергетического сектора в условиях чрезвычайной ситуации.

"Компании-члены Энергетического Комитета Ассоциации отмечают, что отсутствие руководителя отрасли уже привела к усилению и так кризисной ситуации в энергетике и обращаются к Президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой как можно быстрее назначить профессиональною кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, способного вывести отрасль из опасной ситуации", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что действия председателя энергетического комитета Рады Андрея Геруса привели к коллапсу в энергетической отрасли и его необходимо отстранить от влияния на энергетику.

В свою очередь народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированый им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.