В Україні хочуть дозволити відкривати спецлікарні для протидії коронавірусу

11 депутатів пропонують Верховній Раді дозволити органам державної влади, органам місцевого самоврядування тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізованих госпіталів) для здійснення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) без необхідності виконання відповідними установами охорони здоров'я додаткових вимог, пов'язаних з ліцензійними умовами діяльності, та з можливістю використання приміщень та майна інших закладів та установ для розгортання таких госпіталів.

Про це йдеться в законопроекті №3320, зареєстрованому в Раді 10 квітня, передають Українські Новини.

При цьому вимоги до тимчасового закладу охорони здоров'я і порядок їх створення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Також депутати пропонують Раді з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби встановити, що заклади охорони здоров'я можуть залучати додатково на умовах контракту медичних працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.

При цьому за наявності у медичного працівника на момент укладення контракту основного місця роботи, незалежно від підпорядкування і форми власності роботодавця, за таким медпрацівником на термін дії контракту зберігається основне місце роботи та посада, а оплата праці за основним місцем роботи проводиться за фактично виконану роботу.

Крім того, депутати пропонують Раді дозволити обробку персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров'я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, у порядку, визначеному у рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно в цілях здійснення протиепідемічних заходів.

При цьому протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособлювання, а у разі неможливості - знищення.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 10 квітня, кількість хворих на коронавірус в Україні досягло більше двох тисяч.

Тим часом, у Києві заразилися майже 350 осіб, серед яких 2 медичних працівники.