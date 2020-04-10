Як працює інститут раку в карантин: кількість госпіталізацій знизилася в 2,5 рази

Національний інститут раку працює в штатному режимі і здійснює всі необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи установи.

Про це йдеться в повідомленні інституту, передають Українські Новини.

"В Інституті запроваджено посилений санітарно-епідеміологічний режим. Організована розвозка медичного персоналу на роботу і додому. Запущено онлайн-консультації для пацієнтів з усіх регіонів України... Дійсно, кількість госпіталізацій у період карантину знизилася в 2,5 рази, що викликано насамперед непрацюючим громадським транспортом. І стосується тільки тих випадків, коли онкологічна допомога не є гостро необхідним. Таким пацієнтам рекомендується консультуватися з лікарями онлайн", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Інституту раку не зупиняв роботу жодного свого відділення.

"Щодня проводяться операції. Пацієнти, яким це показано, проходять курси променевої та хіміотерапії. У повній відповідності з рекомендаціями ВООЗ та Моз. Відкладаються тільки ті медичні процедури, які не несуть загрози погіршення стану пацієнтів. Наприклад, в найближчі 2 тижні в НДР заплановано проведення трьох складних операцій з аутологічної трансплантації кісткового мозку", - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, конкурс на заміщення вакантної посади директора Національного інституту раку, проведення якого було призначено на 14 квітня, ймовірно, буде відкладено, так як виконати всі необхідні для цього процедури неможливо в умовах обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів.

зокрема мова йде про заборону публічних зборів, які необхідні під час виборчої кампанії нового глави Інституту раку.

Як повідомляли Українські Новини, у березні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій відносно головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.

Асоціація онкологів просить міністра призначити в.о. глави Інституту раку з-за неможливості провести законний конкурс під час карантину.