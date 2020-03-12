В Киеве напали на главного врача Национального института рака

В Киеве на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко напали двое неизвестных, в результате чего он получил травмы головы и рук. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками... при жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять, кем и для чего это сделано", — написал он.

На видео с камер наблюдения, которые обнародовал врач, видно, как двое мужчин сначала брызгают врачу в лицо, скорее всего, из газового баллончика, а потом начинают за ним бежать. Доктор сообщил, что из-за ушиба головы и поврежденных рук вынужден перенести ближайшие операции на потом.

"Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов", — добавил врач.

Как сообщали Українські Новини, 2 февраля 2020 года, в центре Киева застрелили пластического хирурга.

Полиция рассматривала три основных версии убийства, связанные с профессиональной деятельностью погибшего, личным конфликтом и возможными финансовыми обязательствами.