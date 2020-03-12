подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 15:46 69
Происшествия 2020-03-12T15:46:25+02:00
Українські Новини
В Киеве напали на главного врача Национального института рака

В Киеве напали на главного врача Национального института рака

Елизавета Кесельман
Киев, Происшествия, нападения, Нападение на врача, Национальный институт рака

В Киеве на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко напали двое неизвестных, в результате чего он получил травмы головы и рук. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В 22 часа на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками... при жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять, кем и для чего это сделано", — написал он.

 

На видео с камер наблюдения, которые обнародовал врач, видно, как двое мужчин сначала брызгают врачу в лицо, скорее всего, из газового баллончика, а потом начинают за ним бежать. Доктор сообщил, что из-за ушиба головы и поврежденных рук вынужден перенести ближайшие операции на потом.

"Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов", — добавил врач.

Как сообщали Українські Новини,  2 февраля 2020 года, в центре Киева застрелили пластического хирурга. 

Полиция рассматривала три основных версии убийства, связанные с профессиональной деятельностью погибшего, личным конфликтом и возможными финансовыми обязательствами. 

Больше новостей о: Киев Происшествия нападения Нападение на врача Национальный институт рака

Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши
Новости
Фото: facebook.com/igor.lutsenko
Дело Майдана: подозреваемого в убийстве активиста Вербицкого взяли под стражу 16:12
Грибы. Фото: Нацполиция
Под Днипром задержаны сбытчики грибов и марихуаны, а в Ровенской области мужчина попал под колеса 16:03 Новости из регионов
Минэкономики планирует усилить борьбу с нелегальным оборотом табака 15:55
В системе прокуратуры есть люди, которые готовы проявить политическую волю ради правосудия, - Давид Сакварелидзе 15:53
Жители аварийных домов требовали под КГГА не блокировать их переезд в новые квартиры 15:49
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok