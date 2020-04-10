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Українські Новини
ДБР проводить слідчі дії у будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол

ДБР проводить слідчі дії у будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол

Павло Твердохліб
Чорновол, Обшук, ДБР, Слідчі, Княжицький
Обшук у будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол Фото: facebook.com
Обшук у будинку екс-нардепа Тетяни Чорновол Фото: facebook.com

Оперативники і слідчі Державного бюро розслідувань України з самого ранку п'ятниці проводять слідчі дії в домоволодінні колишньої народного депутата Тетяни Чорновол. Про це вона повідомила на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook, приклавши до тексту фотоиллюстрацию, а також копію постанови суду на обшук.

"Приїхав до мене спецназ ДБР по справі Майдану", - прокоментувала у соцмережі те, що відбувається сама Чорновол.

Більш детально ситуацію на своїй сторінці в Facebook описав депутат з фракції "ЄС" Микола Княжицький.

"Під Києвом, у с. Гора в будинку Тетяни Чорновол правоохоронці проводять обшуки. Згідно постанови суду, буцімто 18.02.2014 Тетяна Чорновол разом з невідомими особами причетна до підпалу будинку на вулиці Липській, через що загинув чоловік. Наразі проводяться обшуки, в результаті яких мають бути вилучені якісь матеріали, комп’ютерна техніка, одяг, тобто все, що може вказувати на причетність Тетяни Чорновол до тих подій."

Як інформували Українські Новини, наприкінці лютого поточного року Державне бюро розслідувань повідомило колишньому депутату Верховної Ради Тетяні Чорновол ("Народний фронт") про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

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