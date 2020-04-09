Зеленського та Шмигаля тестували на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль здавали ПЛР-тест на коронавірус, яким в Україні заразилися майже 2 тис. осіб. Про це УП повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, Тимошенко повідомив, що ПЛР-тести зробили не лише президенту, але й керівникам Офісу президента.

"І президенту зробили, керівника офісу, заступникам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним з перших випадків в Києві, яким був депутат Шахов", - розповів Тимошенко.

Також він зазначив, що в разі захворювання президента робота буде відбуватися в телефонному режимі.

"Який протокол розроблений. Але зрозуміло, що виконуючого обов'язки немає. Ну, може там спікер Верховної Ради може виконувати обов'язки. Але президент завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай Бог, щось- робота буде відбуватися в телефонному режимі", - підкреслив заступник голови ОП.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні госпіталізували 40 дітей з коронавірусом.

Також станом на 9 квітня, у світі зареєстровано 1 484 811 випадків зараження коронавірусом, 329 976 з них одужали, 88 538 – померли.