На Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили п'ятьох "бійців"

Вчора, 8 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації, здійснили вісім обстрілу. Поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в штабі ООС.

Так, повідомляється, що протягом доби противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, які за мінським домовленостями повинні зберігатися в районах відводу, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник чотири рази відкривав вогонь по підрозділам збройних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

"Внаслідок обстрілу ворога один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення ... За попередніми даними розвідки, 8 квітня військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил відправили на лікування мінімум п'ять російських найманців, всіх - з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також з початку поточної доби російські окупаційні війська вже двічі порушили режим припинення вогню. Станом на 07:00 ранку втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку з гранатомета. Поранена місцева мешканка.

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