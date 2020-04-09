На Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили п'ятьох "бійців"

Вчора, 8 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації, здійснили вісім обстрілу. Поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в штабі ООС. Так, повідомляється, що протягом доби противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, які за мінським домовленостями повинні зберігатися в районах відводу, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник чотири рази відкривав вогонь по підрозділам збройних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів. "Внаслідок обстрілу ворога один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення ... За попередніми даними розвідки, 8 квітня військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил відправили на лікування мінімум п'ять російських найманців, всіх - з пораненнями різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні. Також з початку поточної доби російські окупаційні війська вже двічі порушили режим припинення вогню. Станом на 07:00 ранку втрат серед наших захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку з гранатомета. Поранена місцева мешканка. Раніше ВСУ збили ворожий дрон вартістю $2 млн.