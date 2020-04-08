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08 квітня 2020, середа, 20:01 13
Кабмін 2020-04-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
Профтехи повинні організувати дистанційне проведення атестації випускників, - Міносвіти

Профтехи повинні організувати дистанційне проведення атестації випускників, - Міносвіти

Елена Новикова
Атестація, Профтехзаклади, Атестація випускників
Студенти. Фото: verge.zp
Студенти. Фото: verge.zp

Якщо державна кваліфікаційна атестація припадає на період карантину, який може закінчитися напочатку травня, то заклади профосвіти повинні організувати дистанційне проведення атестації випускників. Таке роз'яснення Міністерство освіти і науки надало у листі у середу, 8 квітня.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію і отримати диплом. Щоб вони не втрачали час, ми просимо установи провести атестації дистанційно і таким чином перевірити знання і уміння випускників", - сказав заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.

В листі також пояснюється, як здійснити атестацію випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її в дистанційний формат не можна із-за особливостей професії.

Міносвіти пропонує враховувати оцінки таких учнів з виробничого навчання, яке вони відпрацювали в закладі з майстрами. Мова йде про оцінку тільки тих, виробнича практика для яких була запланована на час карантину. Це дозволить допустити таких випускників дистанційне державної кваліфікаційної атестації.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки України назвало фейком інформацію про скасування ЗНО.

Також з 6 квітня в Україні стртовал проект "Всеукраїнська школа онлайн".

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