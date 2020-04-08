У Києві спалахнула масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів

У середу, 8 квітня, Києві сталася пожежа на відкритій місцевості на площі 50 квадратних метрів в Дарницькому районі, в той час, як у Чорнобилі рятувальники вже п'ятий день гасять пожежу в Чорнобилі. Пізніше пожежа поширилася на склад лакофарбових матеріалів. Про це йдеться в собщени пресслужби ДСНС.

"8 квітня о 14:27 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі столиці", - йдеться в повідомленні ДСНС

Так, повідомляється, що на місце події прибули працівники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа сталася в результаті займання деревини на відкритій місцевості на площі 50 кв. м з подальшим розповсюдження полум'я на поруч розташовану одноповерхову складська будівлю.

Уточнюється, що станом на 15:35 ліквідація пожежі триває, його площа становить близько 2000 кв. м. На місці події задіяно 15 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки, а також 55 чоловік особового складу.

Складність гасіння пожежі полягає в тому, що в найближчих пожежних гідрантів відсутнє водопостачання.

Інформації про жертв і постраждалих немає.

Пожежу на складі. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа у суботу, 4 квітня.

Також поліція відкрила кримінальну справу через пожежі в Чорнобильській зоні.