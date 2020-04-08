У Києві спалахнула масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів

У середу, 8 квітня, Києві сталася пожежа на відкритій місцевості на площі 50 квадратних метрів в Дарницькому районі, в той час, як у Чорнобилі рятувальники вже п'ятий день гасять пожежу в Чорнобилі. Пізніше пожежа поширилася на склад лакофарбових матеріалів. Про це йдеться в собщени пресслужби ДСНС. "8 квітня о 14:27 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі столиці", - йдеться в повідомленні ДСНС Так, повідомляється, що на місце події прибули працівники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа сталася в результаті займання деревини на відкритій місцевості на площі 50 кв. м з подальшим розповсюдження полум'я на поруч розташовану одноповерхову складська будівлю. Уточнюється, що станом на 15:35 ліквідація пожежі триває, його площа становить близько 2000 кв. м. На місці події задіяно 15 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки, а також 55 чоловік особового складу. Складність гасіння пожежі полягає в тому, що в найближчих пожежних гідрантів відсутнє водопостачання. Інформації про жертв і постраждалих немає. Пожежу на складі. Фото: ДСНС Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа у суботу, 4 квітня. Також поліція відкрила кримінальну справу через пожежі в Чорнобильській зоні.