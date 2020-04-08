Заборгованість киян за комунальні послуги становить 6 млрд гривень, - КМДА

Заборгованість киян за комунальні послуги становить 6 млрд гривень, у той час, як в лютому борг українців за житлокомпослуги зменшився на 0,5%.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв.

"Загалом на сьогоднішній день заборгованість киян за комунальні послуги 6 млрд гривень", - сказав він.

Пантелєєв зазначив, що це досить велика сума, але на даний момент КМДА більше турбує тенденція щодо зменшення рівня оплати комунальних послуг за останній місяць, і що головне завдання Київміськадміністрації полягає в тому, щоб не допустити перебоїв з наданням комунальних послуг.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада заборонила на період карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусу COVID-19, і протягом 30 днів з дня його скасування нарахування та стягнення штрафів або пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше повідомлялось про те, що субсидії не будуть скасовувати при появі заборгованості за житлово-комунальні послуги.