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08 квітня 2020, середа, 11:41 8
Суспільство 2020-04-08T12:30:02+03:00
Українські Новини
Як вплине карантин на звільнення строковиків у запас: названо терміни

Як вплине карантин на звільнення строковиків у запас: названо терміни

Ольга Фандорина
Армія збройні сили форма Фото: НикОГА
Армія збройні сили форма Фото: НикОГА

Військовослужбовці, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно, карантин на це не позначиться. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, передає прес-служба Міноборони.

"Термін виконання заходів, пов'язаних із звільненням у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишається без змін", - сказав міністр.

Таран нагадав, що черговий призов громадян на строкову військову службу указом президента перенесли з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Він додав, що такі заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі коронавіруса.

Всього планується призвати і направити війська в 16 тисяч 460 осіб, у тому числі в Збройні Сили України – 9 тисяч, у Національну гвардію – 5 тисяч 460 осіб, у Державну прикордонну службу – 1 тисячу 300 осіб та в Державну спеціальну службу транспорту – 700 осіб.

Всього в квітні – липні Збройних Сил України будуть звільнені близько 6 тисяч 700 військовослужбовців-строковиків.

Як повідомляли Українські Новини, 7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавіруса.Крім того, в Миколаєві, де не було жодного хворого коронавірусом, заявили про відразу 9 підозри на COVID-19.

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