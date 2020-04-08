На Донеччині бійці ЗСУ поранили одного бойовика і пошкодили ракетний комплекс окупантів

Вчора, 7 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військових ВСУ немає, сили ОС пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс і поранили одного окупанта. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Один з обстрілів ворог здійснив за допомогою безпілотного літального апарату. Українські захисники прийняли необхідні заходи впливу на окупаційні війська і з допомогою чергових вогневих засобів припинили збройні провокації.

Шість порушень режиму тиші за минулу добу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили чотири обстріли. Все - із застосуванням мінометів, заборонених мінськими домовленостями.

"За минулу добу, втрат серед військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було ... За даними розвідки збройних сил, 7 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця і пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні, 8 квітня, після півночі російські окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції у селі Павлопіль в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання коронавірусної інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 6 квітня бойовики вісім разів відкривали вогонь на Донбасі, поранення отримав один окупант.

Також 5 квітня на Донбасі бойовики влаштовували провокації з забороненого зброї і втратили шістьох "бійців".