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07 апреля 2020, вторник, 08:45 441
Силовые структуры 2020-04-07T09:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, ранение получил один оккупант

Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, ранение получил один оккупант

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 6 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Потерь среди защитников Украины не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что при четырех обстрелах боевики применили минометы 120 и 82 калибра, которые по минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства.

Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано шесть обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупационные войска по направлению населенного пункта Калиновое обстреляли позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка. В сторону украинских защитников противник выпустил пять минометных мин 120-го калибра и четыре мины калибра 82 мм. 

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 5 апреля на Донбассе боевики устраивали провокации из запрещенного оружия и лишились шестерых "бойцов".

Также ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн.

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