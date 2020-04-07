Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, ранение получил один оккупант

Вчера, 6 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Потерь среди защитников Украины не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что при четырех обстрелах боевики применили минометы 120 и 82 калибра, которые по минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства.

Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано шесть обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупационные войска по направлению населенного пункта Калиновое обстреляли позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка и Новоалександровка. В сторону украинских защитников противник выпустил пять минометных мин 120-го калибра и четыре мины калибра 82 мм.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 5 апреля на Донбассе боевики устраивали провокации из запрещенного оружия и лишились шестерых "бойцов".

Также ВСУ сбили вражеский дрон стоимостью $2 млн.