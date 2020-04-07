ДТЕК припинив експорт електроенергії в Угорщину з-за більш низьких цін на ресурс, ніж в Україні, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що ціна на електроенергію в "Бурштинському енергоострові" у вівторок, 7 квітня, збільшився на 21,8% до 1,79 гривні/кВт-год в порівнянні з ціною електроенергії 6 квітня.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Герус зазначив, що в ніч з 6 на 7 квітня Бурштинська теплова електростанція (ТЕС) зупинила 4 енергоблока, які працювали на Угорщину, тим самим припинивши експорт електроенергії в Угорщину.

"Ціна в Угорщині зараз 25-35 євро/МВт-год, а в Україні 40-55 євро. Звичайно, на угорський ринок працювати менш вигідно, а піти в угорський уряд і щось для себе лобіювати - це там неможливо, можна і в тюрму сісти. Рішення по експорту - це виключно добровільне рішення приватної компанії", - написав він.

Герус підкреслив, що таким чином українська енергетика втрачає позиції на експортних ринках через неконкурентоспроможності.

Крім того, він додав, що диспетчери національної енергетичної компанії оператора системи передач "Укренерго" обмежили імпорт електроенергії "Бурштинський енергоострів", що відбилося на ціні електроенергії.

"Ціна 6 квітня: 1,47 гривень/кВт-ч. Ціна 7 квітня: 1,79 гривні/кВт-ч. Зростання ціни склало 22% у вівторок по відношенню до понеділка. Тобто 22% - це приблизно така додаткова маржа за монополізацію ринку", - зазначив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, ціна на електроенергію в Україні удвічі вище, ніж в Європі.

Також сонячні та вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше.