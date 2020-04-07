Оштрафований за недотримання карантину директор ринку в Запоріжжі захворів на COVID-19

В Запоріжжі, де тільки нещодавно влада обмежила проїзд в громадському транспорті, директор одного з ринків спочатку не хотів закривати своє місце роботи, а потім захворів на новий коронавірус. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Поліцейські розповіли, що 21 березня вони зафіксували роботу одного з ринків Запоріжжя, на якому продовжували продавати продукти два кіоски.

Правоохоронці спробували поспілкуватися з директором ринку, але він став заважати фіксувати правопорушення. Згодом на нього склали адміністративний протокол за порушення під час карантину.

Пізніше було встановлено, що директор ринку, стосовно якого було складено протокол, знаходиться на лікуванні у медичному закладі, і 3 квітня у нього підтверджений діагноз коронавірус COVID-19, стан його здоров'я важкий.

Поліцейські, які контактували з хворим, здали тести - результат негативний. Крім цього, правоохоронці встановлюють коло осіб, з якими контактував директор.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня в Запоріжжі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Після цього місто ввело надзвичайну ситуацію.