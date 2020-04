Хто такий Чарльз Лібер і чому його звинувачують у створенні інфекції COVID-19

28 січня 2020 року в США був заарештований професор Гарвардського університету, завідувач кафедри хімії Чарльз Лібер. Приводом для арешту стало звинувачення в пособництві і співучасті в створенні нового коронавірусу, який охопила весь світ. Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції США, передає 24tv.

Хто такий Чарльз Лібер

60-річний Доктор Чарльз Лібер є професором Гарвардського університету, народився у Філадельфії. Закінчив коледж Франкліна і Маршалла, проводив докторантуру в Стенфорді.

Там у 1985 році отримав ступінь доктора філософії з хімії. З 1991 року професор Гарвардського університету і з 2017 року, з 2015 року завідує кафедрою хімії та хімічної біології. Член Американської академії мистецтв і наук. Співредактор наукового видання Nano Letters.

Опублікував понад 400 робіт в рецензованих журналах. В 2011 році входив до двадцятки найбільш цитованих з нині живих хіміків.

Лібер і коронавірус

28 січня 2020 року Міністерство юстиції США пред'явило йому та ще двом громадянам Китаю звинувачення в наданні допомоги Китайської Народної Респубіці.

Згідно з судовими документами, з 2008 року д-р Лібер отримав від Китаю понад 1,5 млн доларів США у вигляді грантового фінансування від Національного інституту здоров'я ( NIH) і Міністерство оборони (DOD).

Без відома Гарвардського університету, починаючи з 2011 року, Лібер став "Стратегічним вченим" в Уханськом технологічному університеті в Китаї і був договірним учасником Плану "Тисячі талантів" в Китаї.

Програма "Тисяча талантів" у Китаї є одним з найбільш відомих методів залучення китайських талантів в цілях розвивати висококваліфікованих наукових експертів для сприяння наукового розвитку, економічного процвітання та національної безпеки Китаю. Така програма орієнтується на зарубіжних "стажерів".

У свою чергу, Лібер був зобов'язаний працювати на WUT "не менше дев'яти місяців у році", оголошуючи про проекти міжнародного співробітництва, виховуючи молодих вчителів і докторів наук.

Однак, тільки на цьому тижні почалися будуватися припущення, що професор точно причетний до створення коронавіруса, якщо потай від Америки проводив якісь дослідження в Ухані.

Коли департамент юстиції США опублікував звинувачення Ліберу і ще до двом китайським громадянам, інформацію швидко підхопили ЗМІ. Це стало справжнім вибухом у наукових колах США, незважаючи на досягнення професора.

Interesting our media didn't cover this. In Dec. one of communist china's spies defected in AU. He shares how he infiltrated media, schools, & grass roots liberal movements. China is expanding their regime in SE Asia & the S Pacific. Watch Full Episode: https://t.co/7b6CYDWtrH pic.twitter.com/0IibUM0I02

— Anna Khait (@Annakhait) April 4, 2020

I yield to no one in admiration of Dr. Fauci. But this comment from January 21 should be kept in mind by those accusing anyone in the U. S. of failing to act in time against Covid 19. Watch it all the way through: pic.twitter.com/wCBHT1wfdr

— Brit Hume (@brithume) April 3, 2020

У той же час, вчені категорично відкидають штучне походження нового коронавірусу.

Доказ природної еволюції було підтверджено даними по загальній структурі SARS-CoV-2.

Як повідомляли "Українські Новини", в ООН заявили, що пандемія коронавірусу загрожує світу масштабним голодом.