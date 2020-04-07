Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал

В той час, як на індексацію пенсій і "коронавірусну" тисячу хочуть виділити 20 млрд гривень, депутати від "Слуги народу" пропонують виплачувати стартовий капітал кожному українцю на досягнення повноліття, 18 років.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці партії "Слуга Народу".

Повідомляється, що законопроєкт про виплату коштів молодим українцям від держави підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Кошти пропонується виплачувати всім, кому виповниться 18 років і хто весь цей час проживав в Україні. Йдеться, зокрема, про дітей, які народжуватимуться з 2021 року.

В партії також зазначили, що ці гроші держава братиме від реалізації корисних копалин, 1% з яких щороку надходитиме до новоствореного Фонду майбутнього. А звідти – на економічний паспорт кожного українця.

"Про можливість такого інструменту накопичення коштів для дітей говорив Володимир Зеленський під час президентської кампанії. Тоді обговорювали можливість відрахування певних коштів на майбутнє українців. Вони зможуть скористатися грошима на власний розсуд. Така ініціатива дозволить підвищити економічний рівень життя громадян України та припинить відтік українців за кордон", – нагадав ініціатор законопроекту, народний депутат від "Слуги Народу" Дмитро Костюк.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін підрахував, скільки Україні потрібно виплатити за зовнішніми боргами.

Тим часом Пенсійний фонд опублікував головні роз'яснення щодо отримання додаткової тисячі для пенсіонерів та інших груп населення.