Бойовики обстріляли автомобіль журналістів з безпілотника

Бойовики обстріляли автомобіль журналістів з безпілотного літального апарату, постраждалих немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

Наголошується, що бойовики в черговий раз здійснили обстріл українських захисників поблизу населеного пункту Красногорівка (Донецька область).

Противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ-17.

"В результаті атаки БПЛА був пошкоджений автомобіль знімальної групи одного з телеканалів. Граната розірвалася за кілька метрів від транспортного засобу, внаслідок чого осколки влучили в бокове скло та кузов автівки. В салоні в цей час перебували представники ЗМІ та пресофіцерка одного з підрозділів ОС, яка здійснювала їх супровід. На щастя ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що такі злочинні дії бойовиків в черговий раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і відверто нехтує вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 6 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил. Втрат серед захисників України не зафіксовано.

5 квітня Збройні сили збили безпілотник в районі проведення операції Об'єднаних сил.