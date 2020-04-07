ВООЗ заявила, що світові не вистачає 6 мільйонів медсестер

Поки з лікарень Київської області звільняються лікарі через коронавірус і низькі зарплати, у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що дефіцит сестринського персоналу в усьому світі становить щонайменше 5,9 мільйона кадрів. Про це йдеться у доповіді ВООЗ.

"У світі налічується трохи менше 28 мільйонів працівників сестринських служб. З 2013 по 2018 р. їх чисельність зросла на 4,7 мільйона. Однак дефіцит сестринського персоналу в усьому світі зберігається і становить 5,9 мільйона, причому найбільш гостро проблема нестачі медсестер коштує в Африці, Південно-Східній Азії та Регіоні ВООЗ для країн Східного Середземномор'я, а також у ряді країн Латинської Америки", - повідомляють в організації.

Щоб погасити потреба в медработнкиах, потрібно збільшити кількість що випускаються медичних сестер в середньому на 8% в рік. Витрати на це складуть приблизно 10 доларів на душу населення в рік.

Нагадаємо, на допомогу Італії у боротьбі з пандемією коронавіруса вилетіли 20 українських лікарів, вони будуть там 14 днів. В Італії полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби.

Через кілька днів Україна також направить в Італії гуманітарну допомогу - спеціальний вантаж дезінфекторів.