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07 квітня 2020, вівторок, 08:45 3
Силові структури 2020-04-07T08:58:07+03:00
Українські Новини
Бойовики вісім разів відкривали вогонь на Донбасі, поранення отримав один окупант

Бойовики вісім разів відкривали вогонь на Донбасі, поранення отримав один окупант

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 6 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілу позицій Об'єднаних сил. Втрат серед захисників України не зафіксовано. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що при чотирьох обстрілах бойовики застосували міномети 120 і 82 калібру, які за мінськими домовленостями повинні бути віддалені від лінії розмежування. Окупанти також відкривали вогонь по наших опорних пунктах з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. З метою припинення ворожих провокацій і ліквідації загрози для життя і здоров'я військовослужбовців наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Свою активність противник вчора виявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", де зафіксовано шість обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупаційні війська за напрямом населеного пункту Калинове обстріляли позицій Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новозвановка і Новоолександрівка. У бік українських захисників противник випустив п'ять мінометних мін 120-го калібру та чотири міни калібру 82 мм.

"Втрат за минулу добу в результаті обстрілу ворожих серед українських захисників не було. За даними розвідки збройних сил, 6 квітня наші підрозділи поранили одного російського окупанта", - йдеться в повідомленні.

З початку доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Випадків захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 5 квітня на Донбасі бойовики влаштовували провокації з забороненого зброї і втратили шістьох "бійців".

Також ЗСУ збили ворожий дрон вартістю $2 млн.

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