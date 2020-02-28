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28 февраля 2020, пятница, 14:35 41
Верховная Рада и партии 2020-02-28T14:35:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует вернуть права русскоязычным

Платформа Бойко требует вернуть права русскоязычным

Ирина Дорофейчук
Русский язык, заявление партии, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За життя Фото: Українське фото
Оппозиционная платформа - За життя Фото: Українське фото

"Оппозиционная платформа — За життя требует от власти немедленно прекратить политику языковых репрессий и вернуть права русскоязычным гражданам Украины!". Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном портале политической силы.

В документе отмечается, что в Украине стала нормой политика культурной и языковой дискриминации. Вопреки Конституции и нормам международного права, власть целенаправленно ведет наступление на права русскоязычных граждан, представителей других национальных общин. Правящая политическая сила грубо пренебрегает рекомендациями международных правозащитных организаций и экспертов Венецианской комиссии. Несмотря на требования людей, вводятся все новые запреты и ограничения, уничтожающие права человека, унижающие человеческое достоинство.

"В своих попытках окончательно запретить русский язык власть уже дошла до откровенной сегрегации. Принимаются антиконституционные и антидемократические законы, которые делят украинских граждан на сорта по языковому признаку. Как, в частности, закон о среднем образовании. Эти решения играют на руку ксенофобам, подогревают конфликты и противоречия в обществе, всё больше раскалывая страну", - подчеркивается в заявлении.

Так же в нем говорится, что все, что имеет значение для власти – это мнение кучки радикалов, которых содержит и подпитывает партия войны. Но результат у такого курса только один - историческая свалка, куда уже отправился предыдущий режим, заложивший основы этой репрессивной политики.

В документе отмечается, что украинский народ выступает против политики унижения и языковой дискриминации!

Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинских граждан не согласны с запретом русского языка в Украине, который вопреки Конституции и нормам международного права ввела власть. Подавляющее большинство людей считают, что русскоговорящим детям должен быть обеспечен доступ к школьному образованию на родном языке. Гражданам должна быть гарантирована возможность обращения на русском языке в органы власти. Как минимум в тех регионах, где большинство населения этого желает. Это значит, что политика уничтожения русского языка и унижения прав русскоязычных украинских граждан должна быть немедленно прекращена!

"Оппозиционная платформа – За життя требует немедленно прекратить политику дискриминации и унижения собственных граждан, отменить все законы, притесняющие русский язык и языки других национальных общин. Культурные права человека, закрепленные в Конституции Украины, должны быть восстановлены в полном объеме и неукоснительно соблюдаться. Наша фракция уже внесла в парламент соответствующие законопроекты.

Издевательства над правами человека и достоинством граждан недопустимы! Мы заставим власть исполнять Конституцию!", - резюмируется в тексте заявления партии ОПЗЖ.

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