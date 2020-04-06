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06 квітня 2020, понеділок, 19:56 8
Силові структури 2020-04-06T20:17:56+03:00
Українські Новини
Нацполіція не підсилюватиме охорону церков в зв'язку зі святкуванням Благовіщення

Нацполіція не підсилюватиме охорону церков в зв'язку зі святкуванням Благовіщення

Елена Новикова
Карантин, Пасха, Нацполіція, Церква, Благовіщення, Карантин в Україні
Благовіщення. Фото: pixabay.com
Благовіщення. Фото: pixabay.com

Національна поліція не буде посилювати охорону біля храмів у зв'язку зі святкуванням Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня. Про це Українським Новинам повідомили в Нацполіції.

"Як такого посиленого варіанту несення служби біля храмів не буде, але поліція і так працює в посиленому режимі через карантин", - сказали у відомстві.

В Нацполіції розповіли, що ніхто не буде закріплювати поліцейських за церквами для відстеження ситуації на Благовіщення.

При цьому, поліція продовжить працювати в посиленому режимі як на Благовіщення, так і на Великдень.

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква Московського патріархату вважає прийнятним варіантом в умовах карантину проводити богослужіння на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня на території церковних дворів з урахуванням безпечної відстані яке повинні дотримуватися парафіяни.

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня молиться онлайн.

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