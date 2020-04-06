Головного лікаря Шотландії відправили у відставку після порушення своїх же карантинних рекомендацій

Головний лікар Шотландії Кетрін Колдервуд була відправлена у відставку після того, як її викрили в порушенні карантинних обмежень через коронавірус. Про це передає CNN.

Наголошується, що Колдервуд була помічена і сфотографована журналістом возлее її другого будинку, який знаходиться в іншій частині країни – за годину їзди від її будинку в Единбурзі.

Поліція офіційно винесла попередження чиновниці, після чого Колдервуд офіційно вибачилася за свої порушення. Проте ввечері, головлікар країни заявила про рішення покинути свій пост.

"Обґрунтована увага до моєї поведінки ризикує стати відволікаючим фактором від надзвичайно важливої роботи, яку уряд і медичні працівники повинні зробити, щоб вивести країну з цієї пандемії коронавіруса", - сказала вона в своїй заяві.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що сподівалася, що Колдервуд зможе залишитися на своїй посаді, оскільки на даному етапі боротьби з пандемією дуже важливі поради кого-то, хто з самого початку був у це занурений.

Як повідомляли Українські Новини, в Ірландії прем'єр-міністр буде раз на тиждень працювати лікарем, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом.