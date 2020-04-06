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06 апреля 2020, понедельник, 11:40 1682
Мир 2020-04-06T14:00:04+03:00
Українські Новини
Премьер-министр Ирландии раз в неделю будет работать врачом, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Ирландии раз в неделю будет работать врачом, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Врачи, Ирландия, Медики, Коронавирус, Премьер-министр Ирландии
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Фото: ru.wikipedia.org
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Фото: ru.wikipedia.org

В Ирландии действующий премьер-министр Лео Варадкар раз в неделю будет работать врачом, чтобы помочь другим медикам при борьбе с коронавирусом. Об этом передает Reuters.

Варадкар имеет семилетнюю врачебную практику, однако в 2013 году он оставил деятельность и был исключен из медицинского реестра, чтобы стать политиком.

Отмечается, что в марте чиновник повторно зарегистрировался и предложил свои услуги исполнительной службе здравоохранения страны.

"Многие из его семьи и друзей работают в здравоохранении. Он хотел помочь даже небольшим образом", - рассказал представитель Минздрава.

В прошлом месяце министр здравоохранения Саймон Харрис начал кампанию по набору сотрудников в службу здравоохранения страны для борьбы со вспышкой коронавируса с резким сообщением: "Ваша страна нуждается в вас".

Как сообщали Українські Новини, СМИ попросили президента США Дональда Трампа помочь им выжить во время эпидемии, а концернтный зал, предназначенный для Евровидения-2020 в Нидерландах, переоборудуют в больницу. 

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