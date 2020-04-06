Позачергове засідання Ради відбудеться 8 або 9 квітня, - Корнієнко

Верховна Рада має намір провести позачергове пленарне засідання для розгляду змін до державного бюджету на 2020 рік 8 або 9 квітня.

Про це голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Раді Олександр Корнієнко повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.



"Так, хотілося б провести позачергове засідання), обговорюються 8 і 9 квітня", - сказав він.



Зі слів депутата, на найближчих позачергових сесіях планується розгляд змін до держбюджету на 2020 рік, законопроєктів про додаткові заходи з підтримки постраждалих через коронавірус галузей економіки і соціальних груп, які потребують допомоги, а також законопроєкт про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.



При цьому Корнієнко зазначив, що до законопроєкту про банки, який прийнято в першому читанні, вже подано близько 5 тис. поправок.



"...Ми тільки в п'ятницю ввечері дізналися, що до банківського законопроєкту подано близько 5 тисяч поправок. І є інформація, що всього їх буде 8 тисяч, тобто абсолютний рекорд", - сказав він.



Також, зі слів Корнієнка, Рада має намір розглянути 13 зареєстрованих постанов про скасування результатів голосування за закон про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, які блокують його підписання.



Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія прогнозував проведення позачергового засідання парламенту для розгляду змін до держбюджету-2020 8 або 9 квітня.