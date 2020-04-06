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06 квітня 2020, понеділок, 12:59 22
Суспільство 2020-04-06T15:00:04+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську померли три пацієнта з підозрою на коронавірус

В Івано-Франківську померли три пацієнта з підозрою на коронавірус

Ольга Фандорина
Лікарні, Івано-Франківськ, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Івано-Франківську, де відразу після пологів померла 37-річна жінка, в неділю померли троє пацієнтів з пневмоніями. Результати ПЛР-тестів на COVID-19 ще чекають. Про це у своєму відеозверненні повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, в Івано-Франківську помер 61-річний чоловік із села Крихівці. Він знаходився в міській клінічній лікарні №1, мав позитивним експрес-тест.

"Також, є ще два смертельні випадки в міській центральній клінічній лікарні: 76-річна жінка, у якої паралельно з пневмонією було онкозахворювання, і 72-річна жінка. Чекаємо на результати ПЛР-дослідження, щоб знати це була смерть від коронавіруса, або від інших захворювань", - зазначив Марцінків.

Він зазначив, що зараз в міській клінічній лікарні №1 з пневмоніями перебувають 57 пацієнтів, з них двоє підключені до системи штучної вентиляції легенів, у центральній лікарні - 128 пацієнтів, з них шестеро пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ.

"Сьогодні ні обласна інфекційна лікарня, ні легеневий диспансер не приймають наших жителів Франківська - ред.) пацієнтів. Тому всіх важких хворих везуть в наші лікарні", - зазначив Марцінків.

Як повідомляли Українські Новини, родичі померлої 30 квітня українки заявили, що коронавірусом жінка заразилася в пологовому будинку, оскільки ніхто з рідних і близьких з нею контактував.

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померла ще одна жінка, у якого підозрюють коронавірус.

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