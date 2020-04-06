підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
  • Новини
  • Світ
  • Прем'єр-міністр Ірландії раз в тиждень буде працювати лікарем, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом
06 квітня 2020, понеділок, 11:40 7
Світ 2020-04-06T12:30:02+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр Ірландії раз в тиждень буде працювати лікарем, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом

Прем'єр-міністр Ірландії раз в тиждень буде працювати лікарем, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом

Елизавета Кесельман
Лікарі, Ірландія, Коронавірус в Ірландії, Премьєр-міністр Ірландії
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Фото: ru.wikipedia.org
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Фото: ru.wikipedia.org

В Ірландії діючий прем'єр-міністр Лео Варадкар раз в тиждень буде працювати лікарем, щоб допомогти іншим медикам при боротьбі з коронавірусом. Про це передає Reuters.

Варадкар має семирічну лікарську практику, однак в 2013 році він залишив діяльність і був виключений з медичного реєстру, щоб стати політиком.

Наголошується, що в березні чиновник повторно зареєструвався і запропонував свої послуги виконавчій службі охорони здоров'я країни.

"Багато з його родини і друзів працюють в охороні здоров'я. Він хотів допомогти навіть невеликим чином", - розповів представник МОЗ.

Минулого місяця міністр охорони здоров'я Саймон Харріс почав кампанію по набору співробітників у службу охорони здоров'я країни для боротьби зі спалахом коронавірусу з різким повідомленням: "Ваша країна потребує вас".

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ попросили президента США Дональда Трампа допомогти їм вижити під час епідемії, а концертний зал, призначений для Євробачення-2020 в Нідерландах, переобладнують в лікарню.

Більше новин про: Лікарі Ірландія Коронавірус в Ірландії Премьєр-міністр Ірландії

За день в Україні від коронавірусу померли шість осіб. Всього 1319 інфікованих
Україна 26-й день на карантині: набувають чинності нові обмеження
Новини
У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки коронавірусу, - Кличко 12:43
Соцопитування виявило, що карантин істотно вплинув на дві звички 12:25
У Києві на коронавірус захворіли ще два медика. Всього 267 інфікованих 12:19
Рівень розрахунків за доставку газу на Рівненщині в березні зменшився на 13% 12:15 Прес-реліз
Медики. Фото: freepik
Apple буде випускати щотижня по мільйону захисних щитків для медиків 12:04
більше новин
Брат Єрмака за гроші шкодив найбільшому українському стівідору Тіс та українській дочці світового контейнерного гіганта MAERSK, - ЗМІ 20:17
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Українців чекає новий курс долара. Аналітик розповів, чого чекати від гривні в умовах карантину 06:00
Міністр Чернишов так і не реалізував жодного зі своїх будівельних мега-проектів, - ЗМІ 11:17
Кабмін роз'яснив нові обмеження на час карантину 18:32
більше новин
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Україні вже 1251 випадок коронавірусу. Загинули 32 людини 10:02
У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію 19:11
У світі діагностованих випадків коронавірусу вже 1,2 мільйони. Дані на 5 квітня 08:18 Інфографіка
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців 15:39
Тепло повертається, але з сильними вітрами: прогноз погоди на 5 квітня 21:00
більше новин
У світі на коронавірус захворіло понад 1,2 млн осіб. Дані на 6 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok