Прем'єр-міністр Ірландії раз в тиждень буде працювати лікарем, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом

В Ірландії діючий прем'єр-міністр Лео Варадкар раз в тиждень буде працювати лікарем, щоб допомогти іншим медикам при боротьбі з коронавірусом. Про це передає Reuters.

Варадкар має семирічну лікарську практику, однак в 2013 році він залишив діяльність і був виключений з медичного реєстру, щоб стати політиком.

Наголошується, що в березні чиновник повторно зареєструвався і запропонував свої послуги виконавчій службі охорони здоров'я країни.

"Багато з його родини і друзів працюють в охороні здоров'я. Він хотів допомогти навіть невеликим чином", - розповів представник МОЗ.

Минулого місяця міністр охорони здоров'я Саймон Харріс почав кампанію по набору співробітників у службу охорони здоров'я країни для боротьби зі спалахом коронавірусу з різким повідомленням: "Ваша країна потребує вас".

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