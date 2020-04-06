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06 квітня 2020, понеділок, 09:15 13
Силові структури 2020-04-06T10:45:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики влаштовували провокації із забороненої зброї і втратили шістьох "бійців"

На Донбасі бойовики влаштовували провокації із забороненої зброї і втратили шістьох "бійців"

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Вчора, 5 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

Так, повідомляється, що при обстрілі бойовики двічі застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Протягом доби противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З допомогою чергових вогневих засобів українські захисники брали необхідні заходи впливу на окупаційні війська для припинення обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" вчора зафіксовано 11 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномета калібру 82 мм вранці обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї - захисників Кримського.

"Внаслідок обстрілу ворога отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. 5 квітня наші підрозділи, вели оборонні дії, що завдали поранення шістьом російським окупантам, знищили дві ворожих вантажівки російського виробництва "КАМАЗ" і "Урал", а також один безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що з початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ збили ворожий дрон вартістю $2 млн.

Раніше на Донбасі бойовики поранили трьох бійців ЗСУ і зазнали серйозних втрат.

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