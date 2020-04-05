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05 квітня 2020, неділя, 22:49 4
Суспільство 2020-04-05T23:21:11+03:00
Українські Новини
Карантин посилюють. Як будуть карати порушників нових правил

Карантин посилюють. Як будуть карати порушників нових правил

Надежда Комендантова
Карантин, коронавірус в Україні, Карантин в Україні

З понеділка, 6 квітня, в Україні починають діяти нові обмеження в зв'язку з карантином через коронавірус. Одним з таких обмежень є заборона пересуватися по вулиці компаніями більше двох осіб, виходити на прогулянку-в сквер або парк, перебувати у громадських місцях без маски або респіратора і ряд інших обмежень.

Так, згідно з розпорядженням Кабміну за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо людина порушить санітарні правила і норми по запобіганню інфекційних захворювань, то може бути і кримінальна відповідальність.

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС і Нацгвардія.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що важкі випадки коронавіруса фіксують навіть серед молодих і здорових.

Тим часом на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

 

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