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05 квітня 2020, неділя, 22:08 40 Інфографіка
Медицина 2020-04-05T23:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні вже 1308 випадків коронавірусу. Загинули 37 людей

В Україні вже 1308 випадків коронавірусу. Загинули 37 людей

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: прес-служба КМДА
Коронавірус. Фото: прес-служба КМДА

В той час, як Кабінет міністрів у п'ятницю, 3 квітня, прийняв постанову про додатковиі обмеження у рамках карантину в Україні, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 неділі в порівнянні з попередньою добою кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекціїю в Україні збільшилася на 57 до 1 308, кількість померлих від захворювання - на 5 чоловік до 37.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я), станом на 22:00 5 квітня в Україні 1 308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19", - сказано в ньому.

Всього в Україні зафіксовано 37 летальних випадків від коронавірусу, 38 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 4 квітня кількість випадків коронавірусу, яким у важкій формі хворіють все більше молоді і здорові люди, збільшилася до 1225 осіб.

Тим часом на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

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