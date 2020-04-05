Перепади температури місцями сягнуть 25 градусів: прогноз погоди на початок тижня

В той час, як Наталка Діденко прогнозує прихід аномальної спеки на Благовіщенській тижня, у понеділок, 6 квітня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +12...+17 градусів.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -2...- 7 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Моршині без опадів, температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці без опадів, температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві без опадів, температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +10...+15 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +10...+15 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +9...+14 градусів.

На півдні країни невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +10...+15 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, удень +11...+16 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +11...+13 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, народний синоптик дав прогноз для України на весь 2020.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

Тим часом, синоптики дали страхітливий довгостроковий прогноз на найближчі роки, зокрема, прогнозують різке збільшення кількості природних катаклізмів в Україні.