Держнс попередило киян про забрудненому повітрі із-за відсутності вітру

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забрудненості повітря в Києві через відсутність вітру.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"Станом на 7:00 5 квітня в Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, який відзначається слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря і викликає накопичення забруднюючих речовин на поверхні землі", - сказано в ньому.

Як правило, у другій половині дня ситуація стабілізується.

Ця ситуація буде повторюватися в найближчі кілька днів.

Також в ДСНС повідомили, що 4 квітня о 13:22 у службу надійшла інформація, що в Зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхової лісова пожежа на площі 20 га.

Гасіння пожежі ускладнювалося підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння.

Станом на зараз у Чорнобильській зоні горить вже більше 100 гектарів.