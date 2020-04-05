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05 квітня 2020, неділя, 15:42 21
Суспільство 2020-04-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Держнс попередило киян про забрудненому повітрі із-за відсутності вітру

Держнс попередило киян про забрудненому повітрі із-за відсутності вітру

Ольга Фандорина
Смог, дснс, забруднення повітря, Смог в Києві
Київ накрив густий смог. Фото: Kolomiiets Dmytro
Київ накрив густий смог. Фото: Kolomiiets Dmytro

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень забрудненості повітря в Києві через відсутність вітру.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"Станом на 7:00 5 квітня в Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, який відзначається слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря і викликає накопичення забруднюючих речовин на поверхні землі", - сказано в ньому.

Як правило, у другій половині дня ситуація стабілізується.

Ця ситуація буде повторюватися в найближчі кілька днів.

Також в ДСНС повідомили, що 4 квітня о 13:22 у службу надійшла інформація, що в Зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхової лісова пожежа на площі 20 га.

Гасіння пожежі ускладнювалося підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння.

Станом на зараз у Чорнобильській зоні горить вже більше 100 гектарів.

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