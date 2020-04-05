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05 квітня 2020, неділя, 15:13 24
Економіка 2020-04-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Борщовий набір істотно подорожчав через закриття міжміського сполучення, - НБУ

Борщовий набір істотно подорожчав через закриття міжміського сполучення, - НБУ

Ольга Фандорина
Борщ, Подорожчання продуктів, Борщовий набір
Борщовий набір. Фото: Facebook/Alexey Doroshenko
Борщовий набір. Фото: Facebook/Alexey Doroshenko

Національний банк відзначає, що високими темпами дорожчають овочі борщового набору, крупи, особливо гречка, і цитрусові.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

"Зростання цін на окремі товари відображав підвищений попит, так і звуження пропозиції. Так, зростання цін на м'ясо і овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків і відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - йдеться в ньому.

До своєрідних індикаторів кризи належать гречана група і туалетний папір.

Також значно подорожчали продукти-"антисептики" - часник, цибулю, лимони.

Вказується, що ажіотажний попит на них спостерігалося і під час свинячого грипу (H1N1) 2009 року.

Однак і девальвація гривні також вплинула на зростання цін на продукти-"антисептики" (лимони і часник переважно імпортуються).

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Кабінет Міністрів анонсував жорсткі заходи для недопущення зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, які зіпсують плани спекулянтам і недобросовісним продавцям, їжа в Україні продовжує дорожчати.

Паніка навколо коронавіруса вже впливає на вартість продуктів в магазинах.

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