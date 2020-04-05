Борщовий набір істотно подорожчав через закриття міжміського сполучення, - НБУ

Національний банк відзначає, що високими темпами дорожчають овочі борщового набору, крупи, особливо гречка, і цитрусові.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

"Зростання цін на окремі товари відображав підвищений попит, так і звуження пропозиції. Так, зростання цін на м'ясо і овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків і відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - йдеться в ньому.

До своєрідних індикаторів кризи належать гречана група і туалетний папір.

Також значно подорожчали продукти-"антисептики" - часник, цибулю, лимони.

Вказується, що ажіотажний попит на них спостерігалося і під час свинячого грипу (H1N1) 2009 року.

Однак і девальвація гривні також вплинула на зростання цін на продукти-"антисептики" (лимони і часник переважно імпортуються).

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як Кабінет Міністрів анонсував жорсткі заходи для недопущення зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, які зіпсують плани спекулянтам і недобросовісним продавцям, їжа в Україні продовжує дорожчати.

Паніка навколо коронавіруса вже впливає на вартість продуктів в магазинах.