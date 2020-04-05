У світі діагностованих випадків коронавірусу вже 1,2 мільйони. Дані на 5 квітня

В той час, як в Україні вже 1225 випадків коронавірусу, а загинули 32 людини, в усьому світі від коронавірусної хвороби померли 64774 людини, вилікувались - 246 893 людини станом на 8 ранку 5 квітня. Всього з початку спалаху COVID-19 підтвердили 1 203 099 випадків зараження.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

У США підтвердили 311544 випадків інфікування. В Італії виявили 124 000 хворих в Іспанії 126000. У Німеччині діагностували понад 96 000 заражень, у Китаї - 82 558, у Франції - 90 848, в Ірані - 55 743, у Великобританії - 42 479, у Туреччині - 23 934.

Найбільше жертв зареєстрували в Італії - 15 362. В Іспанія - 11 947 смертей. Крім того, у Франції - 7560 смертей, у Великобританії - 4313, в Ірані - 3452.

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що важкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед молодих і здорових.

Тим часом на час карантину в Україні заборонили перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.