В Україні вже 1225 випадків коронавірусу. Загинули 32 осіб

В Україні станом на 22:00 4 квітня кількість випадків коронавірусу, на який у тяжкій формі хворіють все більше молоді і здорові люди, збільшилася до 1225 осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, згідно з опублікованими в 22:00 даними, в Україні зафіксовано 1225 випадків коронавирусной хвороби COVІD-19.

За даними ЦОЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Всього в Україні зафіксовано 32 летальних випадки від COVID-19. Всього 25 осіб вже виписано - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що тяжкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед молодих і здорових.

Тим часом на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також Комаровський розповів про інкубаційний період коронавірусу: через скільки хвороба проявляється найчастіше.