підписатися на розсилку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
04 квітня 2020, субота, 22:02 91 Інфографіка
Суспільство 2020-04-04T23:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні вже 1225 випадків коронавірусу. Загинули 32 осіб

В Україні вже 1225 випадків коронавірусу. Загинули 32 осіб

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В Україні станом на 22:00 4 квітня кількість випадків коронавірусу, на який у тяжкій формі хворіють все більше молоді і здорові люди, збільшилася до 1225 осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, згідно з опублікованими в 22:00 даними, в Україні зафіксовано 1225 випадків коронавирусной хвороби COVІD-19.

За даними ЦОЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Всього в Україні зафіксовано 32 летальних випадки від COVID-19. Всього 25 осіб вже виписано - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що тяжкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед молодих і здорових.

Тим часом на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також Комаровський розповів про інкубаційний період коронавірусу: через скільки хвороба проявляється найчастіше.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві

В армії зафіксовано новий випадок коронавірусу...
Померлих від коронавірусу киян будуть кремувати...
Тяжкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед м...
У Києві мобільні бригади робитимуть експрес-тести ...
Кабмін роз'яснив нові обмеження на час карантину
У МОЗ розповіли, які супутні хвороби були у більшості померлих від коронавірусу українців
Новини
Нові карантинні обмеження. Чи можна ходити вулицею без маски 22:33
В Україні вже 1225 випадків коронавірусу. Загинули 32 осіб 22:02 Інфографіка
В армії зафіксовано новий випадок коронавірусу 21:50
Тяжкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед молодих і здорових, - ВООЗ 21:25
Тепло повертається, але з сильними вітрами: прогноз погоди на 5 квітня 21:00
більше новин
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що таке громадське місце під час карантину. Роз'яснення юриста 17:43
Агрохолдинг Олега Бахматюка виділяє лікарням 20 млн гривень на боротьбу з коронавірусом 11:33
Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком 14:19
більше новин
Українцям заборонили перебувати на вулиці без документів 14:04 Інфографіка
Що тепер заборонено робити на вулиці і в громадських місцях. Повний список обмежень Кабміну 15:00
Кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за тисячу 22:13
Розклад уроків для 8 класів: де і коли дивитися 08:00 Інфографіка
В Україні за день 138 нових випадків коронавірусу. Всього 942 інфікованих 10:04 Інфографіка
більше новин
У Чорнобильській зоні спалахнула велика пожежа. Для гасіння задіяли авіацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok