Тяжкі випадки коронавірусу фіксують навіть серед молодих і здорових, - ВООЗ

Коронавірус став протікати у тяжкій формі не тільки у людей з хронічними захворюваннями, але і серед молодих людей, що ведуть здоровий спосіб життя. Про це повідомила представник ВООЗ Маргарет Харріс, пише "Інтерфакс".

Так, Харріс повідомила, що Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує випадки тяжкого перебігу захворювання серед молодих і здорових людей, що заразилися COVID-19.

"В даний час ми спостерігаємо приріст хворих більш молодого віку і відзначаємо, що симптоматика і перебіг хвороби для них досить серйозні. Зокрема, ми знаємо, що серед хворих є люди з потенційно хорошим здоров'ям, наприклад, спортсмени і люди, які ведуть здоровий спосіб життя", - сказала Харріс.

Вона зазначила, що "вірус не мутував, але його поширення стало настільки широким, що вразливий став кожен".

За словами Харріс, першим явним симптомом коронавірусної інфекції є підвищена температура, яка зустрічається у 9 з 10 хворих.

"Люди розповідають, що прокидаються посеред ночі в помутнінні, вони відчувають себе жахливо, не розуміють, що відбувається. У них дуже висока температура, а потім раптово вони відчувають холод і тремтіння. Самий явний симптом - це лихоманка і температура понад 38 градусів, яка спостерігається більш ніж у 90% хворих", - заявила представник ВООЗ.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину в Україні також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

Також Комаровський розповів про інкубаційний період коронавірусу: через скільки хвороба проявляється найчастіше.