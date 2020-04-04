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04 квітня 2020, субота, 00:12 3
Економіка світу 2020-04-04T00:45:01+03:00
Українські Новини
Трамп закликав Росію та Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти. Путін погодився

Трамп закликав Росію та Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти. Путін погодився

Елена Новикова
США, Дональд Трамп, Росія, Володимир Путін, Саудівська Аравія, Видобуток нафти, Мохаммед бін Салман
Нафтовидобуток. Фото: Kursiv.kz
Нафтовидобуток. Фото: Kursiv.kz

Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмов з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом і президентом Росії Володимиром Путіним закликав їх скоротити виробництво нафти, в той час, як фондові індекси США на відкритті торгів обвалилися на тлі зриву угоди про видобуток нафти в рамках ОПЕК+ і поширення коронавірусу.

Про це розповів економічний радник глави Білого дому Леррі Кудлоу телеканалу Fox News, повідомляє ZN,UA

"Одну річ президент вже зробив. Він говорив кілька разів з лідерами в Саудівській Аравії і Росії і сказав їм припинити змову і припинити викидати нафту на ринок, на якому і так виникло колосальня пропозиція нафти", - сказав Кудлоу.

Як повідомляє Кудлоу, Трамп по суті сказав їм: ви повинні скоротити своє виробництво, бо у вас тут маленький конфлікт між Росією і Саудівською Аравією, а це завдає шкоди всім, в тому числі, і енергетичному сектору США.

За словами радника Трампа, США - виробник енергії номер один у світі, але таємні домовленості Саудівської Аравії і Росії вони розглядають як спосіб, ймовірно, нашкодити США.

Кудлоу попередив, що США змушені діяти, і Трамп розраховує на істотне скорочення виробництва нафти Росією і Саудівською Аравією, додавши, що необхідно уникнути "картелізації" на нафтовому ринку, яка зашкодить всім.

У свою чергу Путін на нараді, 3 квітня, сказав, що мова може йтися про скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу або трохи більше, хоча й додав, що нинішня ситуація може обернутися дефіцитом нафти в майбутньому, передають російські державні агентства.

"Скорочення видобутку нафти можливо тільки "по-партнерськи", тісно контактуючи з Саудівською Аравією", - сказав Путін у п'ятницю ввечері.

Як повідомляли Українські Новини, 9 березня обвал цін на нафту став самим найгіршим за останні 29 років.

Раніше експерт розповів про те, як економічний світова криза позначиться на Україні.

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