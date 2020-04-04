Трамп закликав Росію та Саудівську Аравію скоротити видобуток нафти. Путін погодився

Президент США Дональд Трамп під час телефонних розмов з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом і президентом Росії Володимиром Путіним закликав їх скоротити виробництво нафти, в той час, як фондові індекси США на відкритті торгів обвалилися на тлі зриву угоди про видобуток нафти в рамках ОПЕК+ і поширення коронавірусу.

Про це розповів економічний радник глави Білого дому Леррі Кудлоу телеканалу Fox News, повідомляє ZN,UA

"Одну річ президент вже зробив. Він говорив кілька разів з лідерами в Саудівській Аравії і Росії і сказав їм припинити змову і припинити викидати нафту на ринок, на якому і так виникло колосальня пропозиція нафти", - сказав Кудлоу.

Як повідомляє Кудлоу, Трамп по суті сказав їм: ви повинні скоротити своє виробництво, бо у вас тут маленький конфлікт між Росією і Саудівською Аравією, а це завдає шкоди всім, в тому числі, і енергетичному сектору США.

За словами радника Трампа, США - виробник енергії номер один у світі, але таємні домовленості Саудівської Аравії і Росії вони розглядають як спосіб, ймовірно, нашкодити США.

Кудлоу попередив, що США змушені діяти, і Трамп розраховує на істотне скорочення виробництва нафти Росією і Саудівською Аравією, додавши, що необхідно уникнути "картелізації" на нафтовому ринку, яка зашкодить всім.

У свою чергу Путін на нараді, 3 квітня, сказав, що мова може йтися про скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу або трохи більше, хоча й додав, що нинішня ситуація може обернутися дефіцитом нафти в майбутньому, передають російські державні агентства.

"Скорочення видобутку нафти можливо тільки "по-партнерськи", тісно контактуючи з Саудівською Аравією", - сказав Путін у п'ятницю ввечері.

Як повідомляли Українські Новини, 9 березня обвал цін на нафту став самим найгіршим за останні 29 років.

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